bdla-Nachwuchspreise 2016

Die Arbeit "Re-Mex: Reuse of the Mexico City International Airport AICM" von Sara Schnelle (bewertet mit 1,0) beschäftigt sich mit der Konversion des Flughafens in Mexico City. Frau Schnelle schließt mit der Arbeit ihr Masterstudium an der TU München bei Prof. Regine Keller ab (Entwurf: Sara Schnelle, TU München)