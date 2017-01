Eröffnung Elbphilharmonie

Am 11. Januar 2017 ist es soweit: Hamburgs neue Konzerthalle von Herzog & de Meuron in Kooperation mit der Hochtief AG wird offiziell eröffnet. Die Gäste, darunte auch Angela Merkel, erwartet eine beeindruckende Lichtshow. Sie soll unter strengsten Sicherheitsmaßnahmen vom ganzen Hafengebiet aus zu sehen sein.

Foto: Thies Raetzke

Foto: Thies Raetzke

Foto: Oliver Heissner

Foto: Iwan Baan

Foto: Maxim Schulz

Foto: Maxim Schulz

Foto: Maxim Schulz

Foto: Jorg Modrow

In 15 Jahren sorgte das neue Konzerthaus in Hamburg nicht nur für positive Schlagzeilen. Die Kosten stiegen am Ende von erwarteten 241 auf 789 Millionen. Dies führte nicht nur in Hamburg zu Protesten, ganz Deutschland diskutierte mit. Nun ist abzuwarten, wie sich die „Elphi“, wie sie inzwischen liebevoll genannt wird, entwickelt.

Für alle die, die heute Abend nicht vor Ort dabei sein können: Der Norddeutsche Rundfunk überträgt die Eröffnung live im Fernsehen!