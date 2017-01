Futuristisches Baumhaushotel

Das Treehotel im nordschwedischen Harads hat das Potential Kindheitsträume zu erfüllen: Die Gäste werden in sieben bemerkenswerten Baumhäusern untergebracht, welche schwebend zwischen den Nadelbäumen der Taiga angeordnet sind. Wahlweise kann in einem verspiegelten Würfel, einem Vogelnest oder, seit neuestem, in einer Aussichtsplattform für Nordlichter eingecheckt werden.

The Mirrorcube – Ein gänzlich verspiegelter Würfel mit Panoramafenstern. Fotos von Åke E:son Lindman via Dezeen

The Blue Cone – Eine traditionelle Holzkonstruktion, die Leichtigkeit ausstrahlen soll. Fotos von Åke E:son Lindman via Dezeen

The Cabin – Eine Kapsel, die wie ein Fremdkörper zwischen den Bäumen wirkt. Fotos von Åke E:son Lindman via Dezeen

The UFO – Eine schwebende Unterkunft, die wie ein UFO, zur Landung ansetzt. Fotos von Åke E:son Lindman via Dezeen

The Dragonfly – Bestehend aus Holz und rostigen Metalloberflächen, bietet diese Unterkunft auch einen Konferenzraum. Fotos von Åke E:son Lindman via Dezeen

The Bird’s Nest – Umgeben von Ästen, wirkt dieses Baumhaus wie ein Vogelnest. Fotos von Åke E:son Lindman via Dezeen

The 7th Room – In der neuesten Unterkunft sorgen Panoramafenster in Wänden, Boden und Decke für eine Rundumsicht. Fotos von Åke E:son Lindman via Dezeen

Ein Film als Inspiration

Lange lief es für die Betreiber, Britta und Kent Lindvall, nicht sehr erfolgreich. Ihr Gasthaus aus den 30er Jahren zog kaum Besucher in die Gegend am Polarkreis. Als 2008 in ihrer kleinen Ortschaft der Film „Trädälskaren“ („Die Baumfreunde“) gedreht wurde, nutzten sie die Möglichkeit ein Baumhaus vom Set des Filmes zu erwerben und ab 2010 als Unterkunft zu vermieten. Die Gäste waren schnell begeistert von dem ungewöhnlichen Hotelzimmer in den Baumwipfeln und die Lindvalls beschlossen ihr Baumhotel zu erweitern.

Sieben einzigartige Unterkünfte

Mittlerweile kann das Treehotel sieben verschiedene Unterkünfte anbieten, wobei jedes seinen ganz eigenen Stil vertritt. Die Besucher können dabei unter anderem zwischen einem gänzlich verspiegelten Würfel, einem futuristischem UFO oder einem Vogelnest wählen. Neuester Zuwachs ist „The 7th Room“: Eine Ferienwohnung in 10 Metern Höhe, direkt in den Baumwipfeln der Nadelbäume. Durch große Panoramascheiben in Wänden, Boden und Decke, können die umliegende Taiga sowie auftretende Nordlichter beobachtet werden. Trotz der Lage wurden für die Bauten keine Bäume gefällt. Die Unterkünfte werden mit ökologischem Strom aus Wasserkraft versorgt und verfügen über geruchslose Feuerklosetts, welche die Exkremente zu düngerhaltige Asche verbrennt, ohne dabei Wasser zu benötigen. Das ehemalige Gasthaus wird nun als Spa-Bereich und Restaurant für das Treehotel genutzt.