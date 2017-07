Aprilausgabe: Platz für alle

Im Moment wird ja viel über Mauern geredet. Und über Grenzen im Allgemeinen. Über sichtbare im Raum genauso wie über unsichtbare im Kopf. Beides hat uns wohl seit der Wiedervereinigung nicht mehr so bewegt wie jetzt, in einer Zeit, in der (auch) Mitteleuropa Wohlstand, Freiheit und Aufgeklärtheit statt zu teilen lieber hoch genug einzäunt. Grenzen sind wieder in – das überraschte zuletzt viele. Wir finden, es ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, sich auch über Grenzen und Barrieren in Landschaft und Stadt Gedanken zu machen. Die Offenheit des Freiraums für alle, egal welcher Herkunft und ob gehandicapped oder nicht, kann und sollte ein ungeniertes Signal an alle Vereinfacher sein: Hier sind alle gleich.

Aprilausgabe Garten + Landschaft

Platz für alle – Verstehen auslösen