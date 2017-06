Sckell Students Award 2017

Der britisch-amerikanische Gartenhistoriker Prof. em. John Dixon Hunt erhält den diesjährigen Sckell-Ehrenring der Bayerische Akademie der Schönen Künste. Nach Friedrich-Ludwig von Sckell (1750-1823) benannt, ist der Ring eine Auszeichnung für herausragende Landschaftsarchitekten, Gartenhistoriker und verwandte Berufe.

Prof. em. John Dixon Hunt (Foto: Emily Cooperman)

Sich konzeptionell in Wort und Bild mit dem Werk des diesjährigen Sckell-Preisträgers und dessen aktueller Relevanz für Landschaftsarchitektur und Gartenkunst, auseinanderzusetzen ist Thema des Sckell Students Award.

Sckell Students Award

Die Bayerische Akademie der Schönen Künste lobt den studentischen Wettbewerb in Kooperation mit dem Lehrstuhl für Landschaftsarchitektur und industrielle Landschaft an der Technischen Universität München zum zweiten Mal nach 2014 aus. Teilnehmen können Studierende der Landschaftsarchitektur, Gartenkunstgeschichte und verwandter Fachbereiche, die für das Sommersemester an einer Hochschule im deutschsprachigen Raum (Österreich, Deutschland, Schweiz) immatrikuliert sind.

Die Abgabefrist für den Wettbewerb endet am 8. September 2017.

Die Preisverleihung findet in Verbindung mit der Verleihung des Sckell-Ehrenrings an John Dixon Hunt am 19. Oktober 2017 in München statt.

Hier geht’s zu den Auslobungsunterlagen und dem Vorlagen-Layout!