Intelligente Städte und gesunde Regionen

Mit dem Ziel des Gedanken- und Erfahrungsaustauschs zwischen Australien und Europa, organisiert das Liechtenstein Institute for Strategic Development in Berlin am 10. November das erste European Green Australia Summit. Thema der Veranstaltung: Intelligent cities and healthy regions.

Wie sieht die Stadt der Zukunft aus, die den völlig neuen Anforderungen der Gesellschaft im Hinblick auf bezahlbaren Wohnraum, Lebensqualität, Wohlstand und Resilienz unter den Einflüssen des Klimawandels begegnen kann?

Die Veranstaltung diskutiert bereits erfolgreiche öffentliche und private Konzepte und Projekte mit Fokus auf Deutschland und Berlin.

Im Fokus: Intelligente Konzepte für die Stadt von Morgen

Als Redner geladen sind u.a. Dr. Tony Wong, Professor von der Monash University in Melbourne, der über Wasser-Städte und die Zukunft der Infrastruktur spricht, Dr. Elisa Dunkelberg vom Institut für ökologische Wairtschaftsförderung (IÖW) in Berlin, die über den Temperaturanstieg in Berlin referiert und Tilman Latz, Latz + Partner aus Kranzberg, der sich über Landschaftsarchitektur für nachhaltige Städten äußert.

Das vollständige Programm und die Möglichkeit, sich anzumelden finden Sie unter: www.eugaus.net