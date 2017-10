Das Power-Haus

In der Novemberausgabe der Garten + Landschaft stellen wir das junge Landschaftsarchitekturbüro KRAFT.RAUM vor. Dieses macht mit demonstrativen, aber sachlichen Entwürfen auf sich aufmerksam, und ihr Chef baut auch schon Mal Modelle aus Obst und Schokolade: Das 13-köpfige Team von KRAFT.RAUM aus Krefeld scheut sich nicht vor unorthodoxen Methoden. Werfen Sie mit uns einen Blick in ihr Büro und ihre Arbeiten!

Blick in die Krefelder Villa (Foto: Lichthalle)

Blick in die Krefelder Villa (Foto: Lichthalle)

„Einfach mal machen, könnte ja gut werden …“ So beschreibt René Rheims die Philosophie des von ihm 2011 gegründeten Büros für Landschaftsarchitektur und Stadtentwicklung. Das hört sich angstfrei, lustvoll, unerschrocken, mutig und eben auch jung an. Im Kontrast dazu ist das Büro in den oberen Stockwerken einer repräsentativen gründerzeitlichen Villa in Krefeld untergebracht: in seinem Elternhaus. Hier fing alles an. Der Vater war ebenfalls Landschaftsarchitekt …

Die erste Umsetzung: Hauptverwaltung Bayer AG

KRAFT.RAUM Projekt Hauptverwaltung Bayer AG (Bild: Frank Bittner)



KRAFT.RAUM Projekt Hauptverwaltung Bayer AG (Bild: Frank Bittner)

Wettbewerbssieg: Rastanlage Moselblick

Wettbewerbssieg für das Projekt „Rastanlage Moselblick, Zeltingen-Rachtig“ (Bild: KRAFT.RAUM)

Wettbewerbssieg für das Projekt „Rastanlage Moselblick, Zeltingen-Rachtig“ (Bild: KRAFT.RAUM)

Wettbewerbssieg für das Projekt „Rastanlage Moselblick, Zeltingen-Rachtig“ (Bild: KRAFT.RAUM)

Wettbewerbssieg für das Projekt „Rastanlage Moselblick, Zeltingen-Rachtig“ (Bild: KRAFT.RAUM)

Wettbewerbssieg für das Projekt „Rastanlage Moselblick, Zeltingen-Rachtig“ (Bild: KRAFT.RAUM)

Platzgestaltung in Vreden, NRW

KRAFT.RAUM Projekt: Stadteingang Süd, Vreden (Bild: Nikolai Benner)

KRAFT.RAUM Projekt: Stadteingang Süd, Vreden (Bild: Nikolai Benner)

KRAFT.RAUM Projekt: Stadteingang Süd, Vreden (Bild: Nikolai Benner)

KRAFT.RAUM Projekt: Stadteingang Süd, Vreden (Bild: Nikolai Benner)

International unterwegs: Wettbewerbssieg mit HPP Architekten