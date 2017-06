Südkoreanische Pflanzenbibliothek

Ungenutzte Brückenkonstruktionen können im urbanen Umfeld ungeahnte Möglichkeiten bieten. Berühmtestes Vorbild für eine aufgeständerte Nachnutzung ist wohl der New Yorker High Line Park, gelegen auf einer stillgelegten Hochbahntrasse. Eine ähnliche Strategie verfolgt die Stadtverwaltung von Seoul: ein groß angelegtes Stadtentwicklungsprogramm soll die Stadt grüner und für Fußgänger attraktiver gestalten. Herzstück der Planung ist dabei der kürzlich eröffnete Seoullo 7017 Skygarden von MVRDV.

Der aufgeständerte Seoullo 7017 Skygarden in der koreanischen Hauptstadt Seoul (© Ossip van Duivenbode)

Axonometrie der neuen Fußwegeverbindung (© MVRDV)

Nach dem koreanischen Alphabet sortiert, veranschaulicht die Pflanzenbibliothek die natürliche Vielfalt heimischer Pflanzen (Bild: MVRDV)

16 Meter über den Straßen ergeben sich dem Besucher ganz neue Perspektiven (© Ossip van Duivenbode)

Rund 24 000 Pflanzen sind in kleinen Gärten über den ehemaligen Autobahnabschnitt verteilt (© Ossip van Duivenbode)

Neben der hohen Aufenthaltsqualität punktet der Seoullo 7017 Skygarden als wichtige Fußgängerverbindung im Umfeld des Hauptbahnhofes (© Ossip van Duivenbode)

Abends wird der Seoullo 7017 Skygarden von einer effektvollen Beleuchtung illuminiert (© Ossip van Duivenbode)

(© Ossip van Duivenbode)

(© Ossip van Duivenbode)

Transformation einer Hochstraße zum Park

Freiräume sind in Seoul ein seltenes Gut. Die Bevölkerungsdichte ist rund viermal so hoch wie in Berlin und das Zentrum ist von versiegelten Verkehrsflächen geprägt. Nach der Umsetzung des städtischen Programms, wurde eine rund einen Kilometer lange Hochstraße vom Verkehr befreit. Die Architekten des niederländischen Büros MVRDV gewannen die Ausschreibung im Jahr 2015 und verwandelten die ehemalige Stadtautobahn in einen attraktiven städtischen Park. Das verästelte, geschwungene Brückenbauwerk stellt damit eine wichtige Fußgängerverbindung im unmittelbaren Umfeld des Hauptbahnhofs dar.

Pflanzenbibliothek aus 24 000 Pflanzen

Der Seoullo 7017 Skygarden zieht seine Besucher in erster Linie durch seine einzigartigen Blickbeziehungen aus 16 Metern Höhe an. 228 verschiedenen Pflanzenarten sind nach dem südkoreanischen Alphabet sortiert und verdeutlichen die Vielfalt heimischer Gewächse. Die insgesamt 24 000 Pflanzen sind in mehreren kleinen Gärten zusammengefasst, welche jeweils einen eigenen Charakter haben. Die Zahlenkombination „7017“ bezieht sich auf die Eröffnungsjahre der Stadtautobahn 1970 und des Parks 2017.