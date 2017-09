Eine crossmediale Ausstellung im Besucherzentrum der IGA Berlin ergänzt den Gartenschau-Tag mit kurzweiligen Informationen.

Die Ausstellungsskulptur im Besucherzentrum der IGA Berlin 2017 informiert auf drei Ebenen über die bisherigen und die aktuelle Gartenschau in Berlin (Foto: Stefan Schilling)

Auf hängenden Ausstellungsfahnen wird der gestalterische Ansatz und die Entwicklung der IGA erklärt(Foto: Stefan Schilling)

Informationen zu den Gärten der Welt und ihrer Gestalter geben (Foto: Stefan Schilling)

Klappen, Ziehen, Hören, Fühlen, die – die Ausstellung wünscht Interaktion (Foto: Stefan Schilling)

Originalobjekte ergänzen die Ausstellungtafeln und Videos(Foto: Stefan Schilling)

Das crossmediale Ausstellungkonzept zeigt auch Videos(Foto: Stefan Schilling)

„Please think!“ Diese sehr deutliche Botschaft des britischen Landschaftsarchitekten Tom Stuart-Smith macht sich auch die Ausstellung im Besucherzentrum der IGA zu eigen, in der die Dokumentation über dessen „Landscape out of nothing“ zu sehen ist. Im Video spricht der Gestalter eines der Gartenkabinette der IGA über seine Ansprüche und die Rolle der Besucher.

Eine crossmediale Ausstellungsskulptur ermöglicht jedem IGA-Besucher, einen individuellen Parcours zu den historischen und kreativen Entstehungsprozessen der Gärten – von der 1987 eröffneten Berliner Gartenschau bis zur IGA 2017. Organisiert auf drei Ebenen, für Groß und Klein, ergänzt die Skulptur das, was man beim IGA-Besuch gesehen hat.

Videos, Fotos, Memotafeln und Originalobjekte dokumentieren den gestalterischen Ansatz, die Entwicklung der gesamten Anlage und auch die Kunst auf der IGA. Gelungen ist die Mischung unterschiedlicher Ausstellungsformen wie zum Beispiel das Video zum chinesischen Mondfest (23. September 2017), die japanischen Bauarbeiterschuhe, das Modell zum „Los Angeles Garden“ des deutschen Künstlers Martin Kaltwasser oder die Künstler- und Planerprofile. Erläuterungen zu religiös und kulturell bedingten Symbolen, die in den Gärten zu finden sind, ergänzen alles gekonnt.

Aus dieser Interaktion ist eine Ausstellung entstanden, die es schafft, Landschaftsarchitektur auf einfache, verständliche Weise und zugleich feinsinnig zu vermitteln. Sie wurde sehr kurzweilig sowohl graphisch als auch inhaltlich von der Berliner Agentur Moniteurs in Zusammenarbeit mit der Berliner Landschaftsarchitektin und Filmemacherin Susanne Isabel Yacoub aufbereitet. Diese Form der Präsentation ist nachahmenswert, bedenkt man die langjährigen Anstrengungen, eine breite Öffentlichkeit für die Profession zu erreichen.

Bedauerlich ist, dass diese kleine, sehr gelungene Ausstellung im Besucherzentrum in unmittelbarer Nachbarschaft zu den kommerziellen Angeboten der IGA ihre Wirkung nicht angemessen entfalten kann, trotz Frontverglasung, die zeitgleich den Ausblick in den Park ermöglicht.